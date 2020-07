Zanardi pronto per la riabilitazione: trasferito in un nuovo ospedale (Di martedì 21 luglio 2020) L’ex campione di Formula 1 era ricoverato all’ospedale di Siena dal 19 giugno scorso, ora l’atleta è stato dimesso e trasferito al centro di riabilitazione di eccellenza Villa Beretta Dopo la sospensione della sedazione e il ripristino dei normali parametri cardio-respiratori, Alex Zanardi ora dovrà essere sottoposto al recupero e riabilitazione funzionale: inizia per il campione una nuova battaglia Terribile incidente in handbike durante una staffetta “benefica” Articolo completo: Zanardi pronto per la riabilitazione: trasferito in un nuovo ospedale dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

fanpage : ?? Ultim'ora Alex Zanardi pronto ad essere trasferito all'estero - SarettaMandis86 : Alex Zanardi è stato trasferito in un centro riabilitativo. Speriamo di ricevere presto la notizia che tutti aspett… - luca_nigro : ???? #AlexZanardi lascia l'Ospedale di #Siena: pronto il suo trasferimento ???? - Pall_Gonfiato : ???? #AlexZanardi lascia l'Ospedale di #Siena: pronto il suo trasferimento ???? - SavaMelania : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Alex Zanardi pronto ad essere trasferito all'estero -

Ultime Notizie dalla rete : Zanardi pronto Alex Zanardi, pronto il trasferimento per la riabilitazione BlogLive.it Gianluigi Donnarumma, 200 presenze col Milan a 21 anni. Il club ha pronto il rinnovo

Sono trascorsi cinque lustri, un'eternità considerati i tempi del calcio, e da allora il numero uno dei rossoneri ha raccolto l'eredità di Gigi Buffon in Nazionale ed è diventato una colonna del club ...

Zanardi cerca la strada per la sua terza vita

A un mese dall’incidente con la handbike sulla provinciale di Pienza, Alex affronta l’ennesima settimana decisiva per uscire dal coma.

Sono trascorsi cinque lustri, un'eternità considerati i tempi del calcio, e da allora il numero uno dei rossoneri ha raccolto l'eredità di Gigi Buffon in Nazionale ed è diventato una colonna del club ...A un mese dall’incidente con la handbike sulla provinciale di Pienza, Alex affronta l’ennesima settimana decisiva per uscire dal coma.