Zanardi, novità sulle sue condizioni: trasferito in centro specialistico di neuro-riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi è stato trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. La comunicazione arriva direttamente dalla direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, che fa sapere che in questi giorni si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta. L’azzurro era ricoverato nel reparto di anestesia e rianimazione dallo scorso 19 giugnoTUTTE LE AVVENTURE DI Zanardi Zanardi, novità sulle sue condizioni: trasferito in centro specialistico di neuro-riabilitazione ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

