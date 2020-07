Zanardi lascia ospedale Siena: trasferito nel Lecchese per la riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Zanardi lascia ospedale Siena: trasferito nel Lecchese per la riabilitazione. L’ex pilota si era scontrato contro camion con la sua handbike in Val d’Orcia Alex Zanardi ha lasciato l’ospedale di Siena per trasferirsi a Villa Beretta, nel Lecchese, centro di riabilitazione di eccellenza nel Lecchese. Si tratta di un centri con esperti in neurologia, ortopedia, … L'articolo Zanardi lascia ospedale Siena: trasferito nel Lecchese per la riabilitazione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

