Zanardi lascia ospedale di Siena. Il comunicato (Di martedì 21 luglio 2020) Ci sono novità importanti per quanto riguarda le condizioni dello sfortunato atleta Alex Zanardi. L’ospedale di Siena dove si ritrova ricoverato il campione paralimpico dal 19 giugno scorso ha reso noto che Zanardi è stato dimesso e trasferito. Ecco il comunicato: "La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese comunica che in questi giorni si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta Alex Zanardi, ricoverato nella UOC Anestesia e Rianimazione DEA e dei Trapianti dallo scorso 19 giugno. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il ... Leggi su itasportpress

