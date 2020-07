Zanardi lascia l'ospedale: trasferito in un centro di neuro-riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Antonio Prisco Completata la fase di sospensione della sedazione, parametri stabili. Il campione bolognese viene trasferito in un centro di neuro-riabilitazione Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione, lo comunica in una nota la direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Siena. Il campione bolognese era ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale senese dal 19 giugno, dopo l'incidente in Toscana a bordo della sua handbike durante la staffetta tricolore, organizzata con gli amici e gli atleti disabili del suo team Obiettivo 3. In un mese Zanardi è stato sottoposto a tre interventi chirurgici alla testa. ... Leggi su ilgiornale

