Zanardi dimesso e trasferito in centro neuro-riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi, ricoverato dallo scorso 19 giugno nella UOC Anestesia e Rianimazione DEA e dei Trapianti dall’ospedale “Le Scotte” di Siena, dopo il terribile incidente in handbike, e’ stato dimesso e trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. gm/mrv/red L'articolo Zanardi dimesso e trasferito in centro neuro-riabilitazione proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

