Zanardi dimesso dall’ospedale: sarà trasferito in una struttura per la neuro-riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi è stato dimesso dalla struttura ospedaliera Le Scotte di Siena, dov’è stato ricoverato dopo l’incidente in handbike dello scorso mese. A renderlo noto è il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese Valter Giovannini, nel bollettino odierno. I nostri professionisti rimangono a disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico, come sempre accade in questi casi. Ringrazio di cuore l’équipe multidisciplinare che ha preso in cura Zanardi mettendo in campo una grande professionalità, riconosciuta a livello nazionale e non solo. Ha mostrato un percorso di stabilità delle sue condizioni cliniche e dei parametri vitali che ha permesso la ... Leggi su ilnapolista

SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - TgLa7 : #zanardi Zanardi trasferito in centro neuro-riabilitazione. Il campione dimesso dall'ospedale di Siena - LiaCapizzi : ** Alex Zanardi è stato dimesso dal Policlinico Santa Maria Alle Scotte di Siena. Si è concluso il programma di sed… - chiaveappesa : RT @alexbardi22: Alex #Zanardi si è svegliato, le condizioni cliniche sono stabili, dimesso dall'ospedale di Siena per andare in un centro… - inarteziogio : RT @SkySportF1: ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 -