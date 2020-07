Xylella, il batterio sale al Nord: nuovo focolaio sfiora la zona cuscinetto (Di martedì 21 luglio 2020) Un nuovo focolaio di Xylella fastidiosa, il batterio da quarantena che provoca il rapido disseccamento dell’olivo, è stato intercettato in località ‘Lamalunga’ in agro di Fasano, in provincia di Brindisi, ma ad appena 350 metri dal confine dell’agro di Monopoli, in provincia di Bari, coincidente con l’attuale limite della zona cuscinetto. Si tratta di due piante di olivo già fortemente sintomatiche, campionate e risultate positive al batterio. Lo riporta il sito infoXylella.it che monitora da tempo la diffusione della malattia e ritenuto molto affidabile. “Si tratta di un avanzamento di oltre 5 chilometri che sposta il limite Nord dell’epidemia a 40.865741° di ... Leggi su meteoweb.eu

Per Salvini, inoltre, sono evidenti le responsabilità della Regione nella lotta alla Xylella, il batterio che sta decimando gli ulivi salentini: “Qualcuno ha dormito perché non solo non l'ha sconfitta ...

La Xylella si cura, e lo fanno in 27 comuni

Il batterio, come più volte ribadito, colonizza numerose altre piante spontanee difficilmente eliminabili. Quindi poter pensare di eliminare del tutto Xylella da un territorio così vasto, quando quest ...

