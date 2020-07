Wonder Woman 1984: il motivo della resurrezione di Steve Trevor è stato svelato? (Di martedì 21 luglio 2020) In Wonder Woman 1984 tornerà Steve Trevor, interpretato da Chris Pine, morto alla fine del primo film, ma nel sequel sapremo il perché di questa resurrezione. Wonder Woman 1984 è il prossimo film del DC Extended Universe tanto atteso dai fan, diretto da Patty Jenkins, che oltre al ritorno di Gal Gadot nei panni di Diana Prince vedrà anche quello di Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, una resurrezione per la quale ci sarebbe una spiegazione valida. Come fa Steve Trevor, ufficiale dell'Intelligence durante la prima guerra mondiale, a tornare decenni dopo la sua morte? Stando ai romanzi per ragazzi Wonder ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984: il motivo della resurrezione di Steve Trevor è stato svelato? - lospaziobianco : Wonder Woman #1 – Prigioniera di una dimensione oscura (AA. VV.) - cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984 – Il libro corregge un errore di continuity nel DCEU - mixborghi : RT @cinefilosit: Wonder Woman 1984 risolverà un problema di continuity con Batman v Superman - cinefilosit : Wonder Woman 1984 risolverà un problema di continuity con Batman v Superman -