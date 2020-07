Whirlpool Napoli, giovedì 23 manifestazione davanti al Consolato Usa (Di martedì 21 luglio 2020) Giovedì 23 luglio i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, insieme a rappresentanze di lavoratori provenienti da tutte le realtà del gruppo, parteciperanno a un’iniziativa presso il Consolato americano di Napoli, dove si terrà un presidio. Parteciperanno una rappresentanza di lavoratori Embraco e delegazioni di tutte le aziende del territorio di Napoli, con Fim, Fiom e Uilm nazionali e territoriali e Cgil, Cisl e Uil territoriali. “Dopo essere stati dal prefetto di Napoli e dai prefetti di appartenenza di ogni città i cui i siti Whirlpool risiedono – si legge in un comunicato – si ritorna in strada con un atto simbolico e dimostrativo a dire alle multinazionali e in primis alla Whirlpool ... Leggi su ildenaro

Un presidio davanti al Consolato statunitense a Napoli si terrà giovedì prossimo, 23 luglio, promosso dagli operai della Whirlpool; manifesteranno insieme con una rappresentanza dei lavoratori Embraco ...

