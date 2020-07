Whirlpool, la carica degli operai: “Uniti si vince. Salviamo il Mezzogiorno” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Non abbandoniamo il Mezzogiorno a se stesso, unitevi a noi” così gli operai della Whirlpool di Napoli richiamano all’attenzione del caso i cittadini italiani perché sulla vertenza dello stabilimento di Ponticelli c’è difatti in ballo “il futuro dei nostri figli”. Continua la lotta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est. Dopo la manifestazione nazionale, dello scorso 17 luglio, gli operai napoletani ritornano nuovamente in strada in vista del incontro, convocato per il prossimo 31 luglio, in videoconferenza col Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro. Già domani si terrà, presso l’Hotel Terminus di Napoli, un coordinamento nazionale del gruppo Whirlpool, a cui ... Leggi su anteprima24

