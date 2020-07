Watford-Manchester City oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming Premier League 2019/2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Watford-Manchester City sarà visibile oggi in tv? Ecco l’orario, il canale e come vederla in diretta streaming. Sfida valida per la trentasettesima giornata di Premier League 2019/2020 con i padroni di casa che possono vincere e chiudere il discorso in chiave salvezza, ma dovranno contenere le sfuriate di una squadra delusa per il secondo posto in campionato e reduce dalla bruciante eliminazione in FA Cup. Calcio d’inizio alle ore 19 di martedì 21 luglio, diretta tv su Sky Sport Football, streaming su Sky Go. Leggi su sportface

