Voucher e notti gratis, da Nord a Sud le Regioni si attivano per salvare il turismo italiano (Di martedì 21 luglio 2020) Per incentivare il turismo italiano post-coronavirus quasi tutte le Regioni si sono attivate con proposte per attrarre i turisti e misure per imprese e albergatori. Voucher vacanza e notti gratis sono solo alcune delle iniziative promosse. turismo italiano: gli incentivi Regione per Regione Pioniera della campagna per la ripartenza del turismo italiano è stata la Regione Piemonte, che ha deciso di mettere a disposizione dei turisti che decideranno di visitarla dei Voucher vacanza. Questi permetteranno ai visitatori di trascorrere un soggiorno di minimo tre notti nella struttura che preferiscono (agriturismi, alberghi, campeggi, B&B), pagandone solamente una. I ... Leggi su notizieora

sole24ore : Voucher, notti gratis e fondi: ecco gli aiuti regionali salva-stagione - NotizieOra : Voucher e notti gratis, da Nord a Sud le Regioni si attivano per salvare il #Turismo italiano… - Mortaccitua_RM : RT @sole24ore: Voucher, notti gratis e fondi: ecco gli aiuti regionali salva-stagione - eurokleis : RT @ChiSaRaz: • Voucher, notti gratis e fondi: ecco gli aiuti regionali salva-stagione @sole24ore - EmanueleScapini : RT @ZMarketing73: Voucher, notti gratis e fondi: ecco gli aiuti regionali salva-stagione - Il Sole 24 ORE @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Voucher notti Voucher, notti gratis e fondi: ecco gli aiuti regionali salva-stagione Il Sole 24 ORE le scelte locali

Dai voucher vacanza agli incentivi per le strutture ricettive e, in qualche caso, anche aiuti alle case vacanza gestite in forma non imprenditoriale. Le Regioni corrono in ordine sparso in soccorso de ...

Sconti per scoprire il Mendrisiotto a 360 gradi

d’incassare i singoli voucher e di quindi aumentare i propri introiti. promuovere la regione e l’offerta “Scopri il Mendrisiotto”, con una campagna di marketing digitale strutturata ad hoc Prenotando ...

Dai voucher vacanza agli incentivi per le strutture ricettive e, in qualche caso, anche aiuti alle case vacanza gestite in forma non imprenditoriale. Le Regioni corrono in ordine sparso in soccorso de ...d’incassare i singoli voucher e di quindi aumentare i propri introiti. promuovere la regione e l’offerta “Scopri il Mendrisiotto”, con una campagna di marketing digitale strutturata ad hoc Prenotando ...