Voto di scambio nel Napoletano: arrestato Antonio Carpino, sindaco di Marigliano (Di martedì 21 luglio 2020) Il sindaco di Marigliano, Antonio Carpino, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Castello di Cisterna per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. I militari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale di custodia in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di Carpino e di Luigi Esposito, attualmente detenuto al 41 bis. Entrambi sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal cosiddetto metodo mafioso in concorso tra loro e con i collaboratori di giustizia Cristiano Piezzo e Massimo Pelliccia. I fatti oggetto ... Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : Voto di scambio, due arresti, uno è il sindaco di Marigliano #ANSA - ReverendoAdria1 : RT @Rassegne_Italia: Voto di scambio con la camorra: arrestato il sindaco di Marigliano del Partito Democratico: - ClaudioMonta64 : RT @Rassegne_Italia: Voto di scambio con la camorra: arrestato il sindaco di Marigliano del Partito Democratico: - monika_mazurek : RT @Rassegne_Italia: Voto di scambio con la camorra: arrestato il sindaco di Marigliano del Partito Democratico: - sein1942 : @graziano_delrio Ma bravo, ti sei lasciato pizzicare in foto con Antonio Carpino, arrestato oggi dai Carabinieri pe… -