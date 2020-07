Volvo: elettrificazione fondamentale per crescere dopo il coronavirus (Di martedì 21 luglio 2020) Il capo di Volvo Hakan Samuelsson ritiene che la forte attenzione dell’azienda all’elettrificazione e alla connettività lo aiuterà a raggiungere una crescita a lungo termine nonostante la pandemia di coronavirus che ha colpito vendite e ricavi nella prima metà del 2020. La società svedese ha venduto 269.962 auto in tutto il mondo tra gennaio e giugno 2020, con un calo del 20,8% rispetto ai 340.826 venduti nello stesso periodo dell’anno scorso. Volvo ha registrato una perdita operativa di 989 milioni di corone svedesi. I ricavi sono diminuiti del 14,1 per cento. Secondo il CEO di Volvo la chiave per tornare a crescere dopo la pandemia di coronavirus è l’elettrificazione Mentre le ... Leggi su notizieora

