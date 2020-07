Volturara Irpina, nuovo centro sportivo e anfiteatro: domani l’inaugurazione (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVolturara Irpina (Av) – Un nuovo centro polisportivo, con annesso anfiteatro, nel cuore del borgo di Volturara Irpina. E’ la nuova opera, voluta e realizzata dall’Amministrazione comunale a guida Marino Sarno, che sarà inaugurata domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 19,00, alla presenza di cittadini e autorità del posto. Secondo il primo cittadino, si tratta “di un altro importante tassello di quel progetto di valorizzazione che in 10 anni ha cambiato radicalmente l’immagine di Volturara Irpina. Una realtà che non solo è diventata più accogliente, grazie alle tante opere realizzate, ma che si ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Volturara Irpina

ilCiriaco.it

Poche ore fa è stato reso noto l’elenco dei Comuni che beneficeranno dei fondi europei previsti dal bando “WiFi4EU”. Diverse città irpine hanno, con lungimiranza e attenzione, presentato richiesta. In ...Una nuova giornata senza contagi in Irpinia, mentre in Campania se ne registrano sette su appena 530 tamponi processati. L'attività di monitoraggio in provincia di Avellino però non si ferma. Rifletto ...