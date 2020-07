“Voci senza confini” sulla pagina Facebook degli U2 (Di martedì 21 luglio 2020) Il ringraziamento in Camera di Commercio di Pordenone e Udine, alcune settimane fa, e ora, ciliegina sulla torta, il post sulla pagina Facebook ufficiale degli U2 (quasi 17 milioni di fan), la storica band irlandese, all’indirizzo https://m.Facebook.com/u2/. Uno splendido “regalo” per il coro VocinVolo della scuola di musica Ritmea di Udine, protagonista di “Voci senza confini, un progetto di solidarietà dall’Irlanda al Friuli”, cover dell’ultima canzone del leader degli U2 Bono, “Let your love be known”, scritta all’inizio del “lockdown” come omaggio agli italiani colpiti dalla pandemia.Un’iniziativa di cui Confcommercio Udine ha fatto da ... Leggi su udine20

Al3xI98O : @Defcon1979 Sono pubbliche e ad inizio dicembre giro (senza impegno ovviamente) a chi so che fa girare le voci - CarandoDegni : @AEuism @roseohara78 @matteosalvinimi Buffone fascista #noeuro lo sai che i 2/3 dell’export italiano è verso UE e l… - SHIN_Fafnhir : RT @microcerotis: @SHIN_Fafnhir Oggi 'giornata commemorativa'. La GEDI-ORCHESTRA e il GEDI-CORO di voci BIANCHE presentano 'I ROSICONI'. Se… - microcerotis : @SHIN_Fafnhir Oggi 'giornata commemorativa'. La GEDI-ORCHESTRA e il GEDI-CORO di voci BIANCHE presentano 'I ROSICONI'. Senza fini di lucro. - soar24642284 : Lui è populare al Giappone e Sperando nel suo futuro, ma improvvisamente ha suicidato un giorno anche senza voci ca… -

Ultime Notizie dalla rete : “Voci senza Tiger è tornato: rompe il silenzio e si schiera con “Black Lives Matter” La Gazzetta dello Sport