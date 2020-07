Vitamina D, l’estate è il momento giusto per fare il pieno! Bastano pochi minuti al sole per fare scorta per tutto l’inverno, tante info utili su carenza e alimenti (Di martedì 21 luglio 2020) L’estate è il momento giusto per fare scorta della preziosa Vitamina D, per lasciarsi baciare dal sole e accumulare un prezioso tesoretto. Con il termine Vitamina D si intende un gruppo pro-ormoni liposolubili costituito da 5 diverse vitamine: Vitamina D1, D2, D3, D4 e D5. Si tratta di un elemento fondamentale per la salute delle ossa, di cuore e cervello, ed è quindi necessario assumerne una quantità sufficiente o, eventualmente, integrarla in altro modo. La Vitamina D ha un ruolo fondamentale nell‘attivazione del sistema immunitario, in quanto stimola le cellule a reagire in modo più efficace contro virus e batteri. Alcuni test sperimentali, osservati ... Leggi su meteoweb.eu

