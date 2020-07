Vissani sbotta contro la Castelli e si schiera coi ristoratori: “Ci farete fare le elemosina” (Di martedì 21 luglio 2020) Ieri i ristoratori, con il neonato movimento M.I.O., hanno manifestato in piazza Montecitorio contro il governo e contro le frasi, assurde, della viceministro Castelli. Si sentono abbandonati, dimenticati e ora anche offesi dalle parole della grillina che, in una intervista, invitava loro a esercitare nuove forme di business visto che nulla può essere come prima. Secondo lei i ristoratori dovrebbero “reinventarsi”. Intanto la cassa integrazione è scaduta e non è stata ancora prorogata, mentre si devono continuare a pagare affitti, fornitori e scadenze fiscali. Alla loro protesta, oggi si è unito anche lo chef Gianfranco Vissani. La speranza è quella di essere ricevuti dal Governo e trovare insieme altre forme di sostengono rispetto a ... Leggi su ilparagone

"Cambiare mestiere, visto che dieci milioni di persone lavorano in questo settore, mi pare proprio un problema - attacca Vissani - I politici stanno scherzando. La signora Castelli, forse ha una ricet ...

