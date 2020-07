Virgin River 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 21 luglio 2020) Virgin River 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce Netflix ha annunciato la produzione della seconda stagione di una serie tv che ha già accolto tra il suo pubblico una buona schiera di fan: stiamo parlando di Virgin River. Il secondo capitolo dello show, qualora mantenesse lo stesso format del ciclo precedente, conterà un totale di 10 puntate dalla durata di 45 minuti ciascuna circa. Per quanto riguarda la data di uscita al momento Netflix non si è ancora espresso al riguardo, ma considerando che le riprese si sono concluse a dicembre non è da escludere che lo show possa raggiungere la piattaforma verso la fine del 2020. In ogni caso, per chiunque volesse ... Leggi su termometropolitico

_dempseyz : @ellenpompwo virgin river aaaaaaaaaa sedenta pela s2 - elvireadele : Dopo Virgin River ecco che mi appassiono a “Il colore delle Magnolie”, fondamentalmente adoro le storie ambientate… - ____martins____ : in due giorni ho finito Virgin River carina per passare il tempo, adesso non so più cosa vedere però - Lu1zza : Marquei como visto Virgin River - 1x1 - Carry On - maynecerqueira : marcou como favorito 'Virgin River' -

Melinda Monroe risponde as un annuncio di lavoro per lavorare come infermiera nella cittadina californiana di Virgin River, ma scopre ben presto che la vita in provincia non è così semplice come si as ...

