Villa Beretta | il centro dove Zanardi farà riabilitazione

AGI - Da oggi il campione Alex Zanardi, dimesso dall'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, è ricoverato a Villa Beretta di Costa Masnaga (Lecco). La struttura è collegata all'ospedale Valduce ed è specializzata per la medicina riabilitativa, in particolare nella riabilitazione neurologica e respiratoria. Il centro, inserito all'interno del parco originario della Villa, è dotato di 89 posti letto per ricovero ordinario (distribuiti in 41 camere doppie e 7 singole) più 2 posti letto riservati al Day Hospital. Si tratta di una struttura all'avanguardia, in cui nel 2010 è stata creata anche una palestra di robotica.

