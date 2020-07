VIDEO | Sassuolo 0-1 Milan: il gol di Ibrahimovic per il vantaggio rossonero (Di martedì 21 luglio 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Leggi su 90min

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ??? Le 5 reti rossonere più belle in #SassuoloMilan ?? Enjoy the show at Mapei Stadium! ? Vota il tuo preferito su… - juventusfc : La TOP 5?? gol ?? Sassuolo, powered by @Dugout Il vostro gol preferito? #SassuoloJuve - neil_spiteri : RT @TeamMilanAC: ??? GOOOAL @Ibra_official ???? Sassuolo 0-1 AC Milan - flaco1899 : RT @TeamMilanAC: ??? GOOOAL @Ibra_official ???? Sassuolo 0-1 AC Milan -