VIDEO | L’amore “Prohibido” di Lele Blade da oggi è anche video (Di martedì 21 luglio 2020) NAPOLI – È tempo di vacanze, di viaggi e di amori. È tempo di sogni e ritmi latini. È questo il momento dove tutto e’ possibile, dove “evasione” diventa parola d’ordine. Ma e’ anche il tempo delle hit musicali e dei “tormentoni”, quelli dai ritornelli che di uscire dalla testa proprio non vogliono saperne. E poco importa se a firmare uno di questi e’ un rapper, uno di quelli tosti e che risponde al nome di Lele Blade. Suo il pezzo ‘Prohibido’, suo il refrain impossibile da non memorizzare dopo il primo ascolto e impossibile da non provare a ricantare. Un perfetto mix di napoletano e spagnolo che il rapper napoletano, al secolo Alessandro Arena, spiega alla Dire cosi’: “la prima cosa nata di questo pezzo e’ il titolo. Questa parola, “prohibido”, mi ha stimolato e mi ha fatto poi scrivere la canzone. Ho utilizzato lo spagnolo come gia’ fatto in precedenza per Loco (pezzo da 14 milioni di visualizzazioni su YouTube e certificato Oro nella tracklist dell’album solista Vice City, ndr) perche’ alla gente piace ed e’ un po’ la mia seconda lingua”. Dietro la scelta per l’idioma latino per eccellenza l’amore “per la mia ragazza e perche’ e’ una lingua affascinante e molto musicale”. Leggi su dire

