Victoria Silvstedt era uno schianto: oggi a 45 anni qualcosa non torna [FOTO] (Di martedì 21 luglio 2020) Era una delle showgirl e delle modelle più in vista e desiderate degli anni Novanta. Biondissima, giunonica e sensuale, Victoria Silvstedt è stata “lanciata” in Italia dalla Ruota della Fortuna, il mitico programma condotto all’epoca da Enrico Papi. Ma come è diventata oggi la modella all’età di 45 anni? Ne compirà 46 il 19 settembre: la bellissima Victoria Silvstedt, nata in Svezia e “adottata” dall’Italia come una delle showgirl più desiderate degli anni Novanta, è sparita dai riflettori della nostra tv ormai da un bel po’. L’ultima significativa apparizione in Italia risale al 2013, quando è stata “ballerina per una notte” a ... Leggi su velvetgossip

