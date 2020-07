Viaggi di nozze, il film con Carlo Verdone: trama, cast, streaming (Di martedì 21 luglio 2020) Viaggi di nozze, il film con Carlo Verdone: trama, cast, streaming Arriva un film di Carlo Verdone in prima serata su Rete4. Viaggi di nozze è una commedia del 1995 e propone uno spumeggiante (e sicuramente più giovane) Verdone alle prese con i matrimoni. Il film viene proposto su Rete4 martedì 21 luglio 2020 per intrattenere il pubblico durante questa particolare estate. Ma di cosa parla il film? E chi vediamo nel cast? E dove vederlo in streaming? Ecco a voi tutte le risposte Viaggi di nozze, la trama Dopo anni di ... Leggi su tpi

blogtivvu : Stasera in Tv, programmi oggi 21 luglio: Sorelle, Lo Show dei Record, Viaggi di Nozze - SpettacoloDaily : 25 anni fa #CarloVerdone usciva nelle sale nei panni del coatto Ivano, del saccente Raniero e dello sfortunato Giov… - zazoomblog : La maledizione di Viaggi di Nozze: Carlo Verdone si fratturò la colonna vertebrale sul set - - #maledizione #Viaggi… - periodicodaily : “Viaggi di nozze”: 25 anni di Carlo Verdone #carloverdone #staseraintv #21luglio - Notiziedi_it : La “maledizione” di Viaggi di Nozze: Carlo Verdone si fratturò la colonna vertebrale sul set -