Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2020 ore 17:15 (Di martedì 21 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 21 LUGLIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULL’A1 Roma-FIRENZE TRA GUIDONIA E DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE FIRENZE; CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E ACILIA VERSO OSTIA; SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA LA STORTA E, LA GIUSTINIANA NEI DEUE SENSI DI MARCIA; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI; DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE. Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews

