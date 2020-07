Via libera all'etichetta salva-salumi Made in Italy: firmato il decreto (Di martedì 21 luglio 2020) Con un decreto interministeriale, sottoscritto dai ministri dell'Agricoltura, Sviluppo economico e Salute oggi all'assemblea Coldiretti in corso a Roma, arriva il via libera all' etichetta con l'indicazione... Leggi su feedpress.me

HuffPostItalia : 'Una camera per irradiare i malati di Covid con raggi Uvb. Ma in Italia niente via libera' - AlfredoPedulla : #Guardiola ha chiesto alla moglie di fare un giro in #Maserati per festeggiare il via libera alla prossima #Champions - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Via libera dalla FIFA: cinque cambi a partita anche nella stagione 2020/21 ? - GDS_it : Salumi #MadeinItaly, via libera all'etichetta con indicazione di provenienza - morena_bonezzi : RT @FabioFranchi1: Il Parlamento UE ha approvato una proposta di regolamento su vaccini OGM che bypassa la normativa. Vaccini provati sull'… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Bonifica Caffaro: in arrivo il decreto con il via libera Brescia Oggi Rete pluviale in Zona Pagani a Nardò, dalla Giunta il via libera al progetto esecutivo

Dopo il bilancio di previsione, via al finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti e alla gara per i lavori che saranno avviati dopo l’estate e conclusi entro 180 giorni. Dopo il via libera al progett ...

Centro Sportivo della Fiorentina, il soprintendente gela tutti: Senza le modifiche niente via libera ai lavori

Quando meno te lo aspetti arriva lo stop. Il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli subisce un’inchiodata imprevista. E a tirare il freno a mano al progetto è arrivata la Sovrintenden ...

Dopo il bilancio di previsione, via al finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti e alla gara per i lavori che saranno avviati dopo l’estate e conclusi entro 180 giorni. Dopo il via libera al progett ...Quando meno te lo aspetti arriva lo stop. Il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli subisce un’inchiodata imprevista. E a tirare il freno a mano al progetto è arrivata la Sovrintenden ...