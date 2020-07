Vaticano, sì a matrimoni e funerali celebrati dai laici. Stop ai tariffari (Di martedì 21 luglio 2020) Chiesa, i laici potranno celebrare matrimoni e funerali, divieto di tariffari: cosa cambia No ai tariffari per messe e sacramenti e aperture ai laici, anche per far fronte alla mancanza di sacerdoti. Sono queste, in sintesi, le novità contenute nel documento della Congregazione per il Clero, che ha così accolto i ripetuti moniti di Papa Francesco, il quale aveva parlato di “preti affaristi” a proposito dei tariffari per le celebrazioni. Il Pontefice ha sottolineato infatti che “le Chiese non devono mai diventare case di affari perché la redenzione di Gesù è sempre gratuita”. L’istruzione della Congregazione per il clero “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al ... Leggi su tpi

