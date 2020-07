Vaticano, cambiano le regole per le parrocchie: “Le offerte non sono tasse” (Di martedì 21 luglio 2020) Il Vaticano ha emesso un’Istruzione nella quale vengono modificate alcune regole per le parrocchie: addio tariffari per le offerte e più spazio ai laici Il Vaticano ha deciso di introdurre importanti cambiamenti nella vita delle parrocchie attraverso un’Istruzione. La Santa Sede ha deciso infatti non solo l’eliminazione definitiva dei tariffari per le celebrazioni ma ha … L'articolo Vaticano, cambiano le regole per le parrocchie: “Le offerte non sono tasse” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

proietta : RT @giornalettismo: Le nuove linee guida del #Vaticano sulla #pedofilia cambiano le regole sul vaglio delle denunce ricevute a carico dei p… - giornalettismo : Le nuove linee guida del #Vaticano sulla #pedofilia cambiano le regole sul vaglio delle denunce ricevute a carico d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano cambiano Vaticano, cambiano le regole per le parrocchie: “Le offerte non sono tasse” Inews24 L’accordo sino-vaticano due anni dopo. Repressione contro i minori e le chiese (II)

(B.C.) Dopo la firma dell’Accordo sino-vaticano, le politiche religiose della nostra diocesi ... esse sostengono che con l’Accordo le politiche religiose rimangono le stesse, non cambiano. Prima ...

I 10 interventi per migliorare le prestazioni della casa senza tralasciare l'estetica

Il sistema più efficace è isolare la casa dall'esterno, con un cappotto termico formato da pannelli isolanti in lana minerale, oppure sintetici come xps, eps, poliuretano, o bio come la fibra di legno ...

(B.C.) Dopo la firma dell’Accordo sino-vaticano, le politiche religiose della nostra diocesi ... esse sostengono che con l’Accordo le politiche religiose rimangono le stesse, non cambiano. Prima ...Il sistema più efficace è isolare la casa dall'esterno, con un cappotto termico formato da pannelli isolanti in lana minerale, oppure sintetici come xps, eps, poliuretano, o bio come la fibra di legno ...