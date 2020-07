Vaticano: anche i fedeli i laici potranno celebrare nozze e battesimi (Di martedì 21 luglio 2020) Mancano i sacerdoti? La chiesa corre ai ripari: il Vaticano autorizza i laici a celebrare battesimi, funerali e matrimoni, naturalmente con una serie di precisazioni e limitazioni. Il vescovo, «a suo prudente giudizio, potrà affidare ufficialmente alcuni incarichi ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sotto la guida e la responsabilità del parroco», scrive il Vaticano ne La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, promulgata lo scorso 29 giugno. I laici, comunque, «non potranno invece in alcun caso tenere l’omelia durante la celebrazione dell’Eucaristia». Ma «dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni». Leggi su vanityfair

