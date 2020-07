Valentina Fradegrada cantante, il debutto con “Sicaria”: la nuova hit alla conquista dell’estate (Di martedì 21 luglio 2020) È un’esplosione di idee e non solo Valentina Fradegrada: al debutto come cantante con il suo singolo Sicaria, l’influencer bergamasca parte alla conquista della scena musicale. Non la primissima volta nel settore per la Fradegrada, già fondatrice del gruppo rap a tinte rosa BADA$$ B, il cui primo singolo Lo so fare, – come riportato da Donnaglamour.it – è datato giugno 2018. Si esibisce in solitaria questa volta, Valentina, supportata dalla produzione dell’artista australiano Will K. Leggi anche >> Valentina Fradegrada Instagram, body di pizzo nero e un davanzale esagerato: «Wow, hai alzato la temperatura» Valentina ... Leggi su urbanpost

Seno_Coseno : “#Sicaria”, il singolo di debutto di #ValentinaFradegrada - therealComi : Non so che sfiga possa accadere oggi più grave di Valentina Fradegrada che fa una canzone reggaeton - mabeldbln : valentina fradegrada dove la mettiamo -

Nikita dei social, 'sicaria' su Instagram, come scrive lei stessa. Capelli tinti di rosso sangue, trasparenze esplicite e pose provocanti, Valentina Fradegrada (l'influencer con la pistola tatuata sul ...

