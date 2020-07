Vaccino Oxford: Le Prime Dosi Saranno Distribuite a Novembre (Di martedì 21 luglio 2020) A Novembre le Prime Dosi del Vaccino sviluppato dall’Università di Oxford potrebbe essere distribuito per le persone più a rischio, a settembre l’autorizzazione. L’amministratore delegato della IRBM Piero di Lorenzo ha annunciato che per Novembre le Prime Dosi del Vaccino anticovid di Oxford potrebbe essere già distribuito “per i più fragili”. Secondo l’ad dell’azienda romana se tutto andrà per il meglio: “Il candidato potrebbe diventare Vaccino e ottenere l’autorizzazione da parte delle agenzie del farmaco, entro la fine di settembre”. “Ci vuole grandissima prudenza, non siamo al verdetto ... Leggi su youreduaction

