Vaccino Coronavirus, l’appello: “Si inietti insieme al virus” (Di martedì 21 luglio 2020) Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto Negri, si associa all’appello sul Vaccino contro il Coronavirus: “Si inietti insieme al virus”. Dopo l’appello per lo Human Challenge Trial, anche il direttore dell’istituto Mario Negri di Bergamo Giuseppe Remuzzi interviene rispetto alla proposta. Si tratta di una modalità in passato già usata per vaccini contro influenza, tifo e colera. … L'articolo Vaccino Coronavirus, l’appello: “Si inietti insieme al virus” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

ilpost : Attenzione: il vaccino di Oxford contro il coronavirus promette bene - Agenzia_Ansa : Lancet: 'Forte risposta immunitaria dal vaccino di #Oxford' Si tratta di risultati preliminari riferiti alla fase 1… - MedicalFactsIT : Coronavirus: ottimi risultati dal vaccino sviluppato a Oxford #medicalfacts #robertoburioni #coronavirus - Danila06688403 : @Adnkronos Il vaccino prima fatelo voi. Poi magari deciderò se farlo,visto che dicono che chi ha fatto vaccino infl… - 270349 : RT @270349: Coronavirus- biologo americano:”il virus di Wuhan è un vaccino sperimentale fallito” -