Vaccino anti Covid | in Usa prodotta immunità sugli animali

Dati positivi dai test sugli animali per un Vaccino anti Covid-19 sviluppato negli Usa da scienziati dell'università di Washington. Il prodotto, basato su Rna e nanoparticelle, si è dimostrato sicuro ...

“È un momento storico per l'Europa, è un momento storico per l'Italia”: il premier italiano Giuseppe Conte commenta così l’accordo sul Recovery Fund che, insieme alla corsa sempre più veloce per un va ...

Covid, in Brasile al via i test su 850 operatori sanitari di un vaccino cinese

Lo Stato di San Paolo, il più colpito dal coronavirus in Brasile, inizia oggi i test di fase 3 con il vaccino sviluppato dal laboratorio cinese Sinovac Biotech. A partire da oggi, circa 850 profession ...

