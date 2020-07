Vacanze estive in auto? Molti italiani scelgono l’opzione del noleggio (Di martedì 21 luglio 2020) Un’estate difficile e ancora incerta, quella duemilaventi. Tra l’ansia da contagio da Covid-19 che scoraggia viaggi lunghi, con Molti spostamenti e verso mete troppo turistiche, e le ristrettezze economiche con cui fare i conti, il settore turistico e quelli che gravitano attorno a questo stanno già riscontrando numeri poco incoraggianti. Quest’anno il 28% degli italiani molto probabilmente non si allontanerà per le Vacanze, mentre chi ha deciso di partire comunque lo farà nel 70% dei casi verso mete nostrane e scegliendo l’auto come mezzo di trasporto. Secondo lo studio condotto da ANIASA in collaborazione con Bain&Company, il 30% dei nostri connazionali partirà a bordo di un’autovettura a noleggio, nonostante tale settore ... Leggi su ilfattoquotidiano

