Uso della mascherina all’aperto, De Luca minaccia e avvisa i giovani (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’aver mollato un po’ la presa preoccupa e fa riflettere Vincenzo De Luca. Il governatore della Regione Campania, però, è pronto a riprendere in mano le redini qualora la situazione dovesse precipitare. Il messaggio del presidente è chiaro: “Se c’è una moltiplicazione di contagi l’uso della mascherina diventerà inevitabile, mi auguro sinceramente di no“. Detta la strada da seguire De Luca: “L’importante, lo dico ai giovani, è che quando vi incontrate la sera e state uno addosso all’altro quello è il momento nel quale bisogna indossare la mascherina, quando si passeggia in luoghi aperti si può stare senza“. Il Governatore, ... Leggi su anteprima24

robersperanza : 250 mila casi Covid in 24h. È il record mondiale di contagi in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno d… - AnnalisaChirico : Ecco la videorisposta inviata a @NicolaPorro per gli insulti sessisti dell’esimio direttore Travagliò che, anziché… - emenietti : l’impressione che si siano già stufati di fare seriamente i controlli della temperatura, di chiedere l’uso della ma… - ernluccar : RT @giuslit: Sotto il vestito... niente. Le parole del prof Mangia, da leggere e condividere dalla prima all'ultima, sul teatrino politico… - siliano_g : RT @siliano_g: @benzinazero 2Considerazioni:il 95%dei ciclisti sono anche automobilisti e conoscono bene entrambe le problematiche di mobil… -