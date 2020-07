Usa, Trump minaccia invio agenti federali a Chicago e NY (Di martedì 21 luglio 2020) Donald Trump minaccia di dispiegare gli agenti federali a Chicago e in altre metropoli come New York guidate dai democratici dove, a suo dire, la criminalità dilaga per colpa delle autorità cittadine. ... Leggi su tgcom24.mediaset

dellorco85 : #Trump su andamento e gestione pandemia in USA: 'Il mondo ci invidia'. ?? PS: In Usa oltre 60mila nuovi contagi al… - GrimoldiPaolo : Trump in grande rimonta. Io non posso credere che gli americani voteranno chi vuole abolire la polizia e trasformar… - petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - niccolo_fabbri : Mi alzo e leggo che è stato finalmente trovato l'accordo. Quattro anni fa percepiii tutta la gravità dell'elezione… - FlorianaMissori : RT @MediasetTgcom24: Usa, Trump minaccia invio agenti federali a Chicago e NY #usa -