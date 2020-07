Usa, Trump all’attacco di manifestanti e democratici: “Se Biden vince l’America diventerà l’inferno” (Di martedì 21 luglio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che riprenderà i suoi briefing televisivi sul coronavirus in modo da rendere la popolazione sempre al corrente di tutto, e di sentire anche delle buone notizie. Poi ha criticato aspramente i manifestanti a Portland, nell’Oregon, che definisce “anarchici“, e la situazione fuori controllo a Chicago, in Illinois, dove si contano decine di morti a causa di sparatorie. La colpa, secondo Trump, è da attribuire agli “stessi democratici liberali. E sa cosa? – ha aggiunto Trump – Se Biden dovere vincere le elezioni sarà la stessa cosa in tutto il Paese. L’intero Paese andrebbe all’inferno e noi non lo permetteremo”. L'articolo Usa, ... Leggi su ilfattoquotidiano

dellorco85 : #Trump su andamento e gestione pandemia in USA: 'Il mondo ci invidia'. ?? PS: In Usa oltre 60mila nuovi contagi al… - GrimoldiPaolo : Trump in grande rimonta. Io non posso credere che gli americani voteranno chi vuole abolire la polizia e trasformar… - petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - ienablinski : RT @ilruttosovrano: Usa 2020: primo comizio per il rapper Kanye West che si presenta con un giubbotto antiproiettile ed un discorso fuori d… - vivianagenasci : RT @ilruttosovrano: Usa 2020: primo comizio per il rapper Kanye West che si presenta con un giubbotto antiproiettile ed un discorso fuori d… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump Usa, Trump minaccia invio agenti federali a Chicago e NY TGCOM Digital tax, l’alert di Ibm: “No a ritorsioni contro l’Europa, per gli Usa effetto boomerang”

L’azienda esce allo scoperto e chiede al Governo americano di riavviare le trattative in sede Ocse per evitare che si inneschi un pericoloso rialzo della pressione fiscale a catena Ibm esce allo scope ...

Mark Zuckerberg: “Facebook non ha nessun accordo con Donald Trump”

Dietro all'approccio cauto di Facebook nei confronti del Presidente USA Donald Trump potrebbe esserci un accordo stretto tra il social e il politico? Se l'è iniziato a chiedere qualcuno in seguito a d ...

L’azienda esce allo scoperto e chiede al Governo americano di riavviare le trattative in sede Ocse per evitare che si inneschi un pericoloso rialzo della pressione fiscale a catena Ibm esce allo scope ...Dietro all'approccio cauto di Facebook nei confronti del Presidente USA Donald Trump potrebbe esserci un accordo stretto tra il social e il politico? Se l'è iniziato a chiedere qualcuno in seguito a d ...