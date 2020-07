Università: Politecnico di Milano, dopo un anno lavora 95% laureati (Di martedì 21 luglio 2020) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - Il 95% dei laureati magistrali del Politecnico di Milano è già occupato a un anno dal titolo, con il 97% a Ingegneria, il 91% a Design e l'89% ad Architettura, e il 92% entro sei mesi dalla laurea. È il risultato dell'ultima indagine occupazionale dell'ateneo che ha analizzato la situazione lavorativa dei giovani ingegneri, architetti e designer del 2018. E il 30% degli studenti è risultato essere già assunto alla data della laurea. In dettaglio, si sottolinea dal Politecnico, nell'83% dei casi si tratta di impieghi come lavoratore dipendente: il 94% nel settore privato con un 56% di contratti a tempo indeterminato e 1.575 euro di stipendio medio. Inoltre il 90% dei ... Leggi su liberoquotidiano

