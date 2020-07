Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva picchiata a sangue. Ecco chi è stato... (Di martedì 21 luglio 2020) Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che presto scopriremo di un violento pestaggio ai danni di Genoveva. La Salmeron rivelerà all'amica Lolita chi è il responsabile... Leggi su comingsoon

AmorosoOF : #Karaoke è disco di platino! Io non so cosa dire... mi emoziono, sì, mi emoziono ancora... ed emozionarsi per una… - matteosalvinimi : Questa è la vita reale dei lampedusani. Una cosa è certa: con porti aperti e sbarchi triplicati siamo tornati ad es… - poliziadistato : #BorisGiuliano è uno di quei nomi che non si possono dimenticare, ucciso per aver dichiarato guerra alla mafia il… - newsbiella : Dopo una vita di lavoro a Biella, muore in Sardegna Salvatore Frigau - Michele_Arnese : RT @PaolaSacchi3: Dietro le parole contro i ristoratori c’è una filosofia inquietante non solo contro l'economia ma lo stile di vita, la ci… -