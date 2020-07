Una vita anticipazioni: Felipe sospetta, scopre il piano di Genoveva? (Di martedì 21 luglio 2020) Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani 22 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap spagnola. Come avrete visto il ritorno di Genoveva ha destabilizzato davvero tutti. Nessuno riesce a comprendere quello che la donna sta facendo ma Felipe inizia a non avere dubbi: le intenzioni della donna non sono delle migliori, ha ragione? Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni per la puntata di domani, ma prima facciamo il punto della situazione per capire cosa è successo nelle ultime puntate della soap spagnola. Cinta scopre che Emilio ha organizzato una danza al ristorante, ma Bellita si oppone alla sua presenza. Il giovane ... Leggi su ultimenotizieflash

AmorosoOF : #Karaoke è disco di platino! Io non so cosa dire... mi emoziono, sì, mi emoziono ancora... ed emozionarsi per una… - NicolaPorro : Dietro le parole di #lauracastelli sui #ristoratori che devono cambiare business, c'è una filosofia, un modello di… - 6000sardine : Sono passati 19 anni dagli scontri al #G8 in cui perse la vita #CarloGiuliani il papà di Carlo All’Adnkronos: «La… - ale_poy : @MitticaAndrea @plums_the @Paolo_Bargiggia @Inter @OfficialASRoma Porelli, così non hanno neanche il tempo di fare… - Hothumor2 : RT @sariShemale29: Notte una giornata strana per me ma si va avanti l’stesso domani o meglio direi oggi sara molto più interessante e 100… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Una vita, la puntata di lunedì 20 luglio Mediaset Play Taormina Film Fest 2020. Tutti i premi

TAORMINA - Si conclude, con grande successo di pubblico dal vivo e online, la 66a edizione del Taormina FilmFest, diretto per la prima volta quest anno da Leo Gullotta e Francesco Calogero. Un film ri ...

Coronavirus, priorità di settembre: saper distinguere casi Covid da influenza

In Valle d'Aosta ormai da tanti giorni i contagi sono praticamente zero e questo contribuisce a rendere i valdostani un po' più tranquilli. Qual è la situazione generale? "Bisogna ricordare che il vir ...

TAORMINA - Si conclude, con grande successo di pubblico dal vivo e online, la 66a edizione del Taormina FilmFest, diretto per la prima volta quest anno da Leo Gullotta e Francesco Calogero. Un film ri ...In Valle d'Aosta ormai da tanti giorni i contagi sono praticamente zero e questo contribuisce a rendere i valdostani un po' più tranquilli. Qual è la situazione generale? "Bisogna ricordare che il vir ...