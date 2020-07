Una Vita anticipazioni: ALFREDO minaccia RAMON, tensione alle stelle! (Di martedì 21 luglio 2020) Con il trascorrere delle puntate italiane di Una Vita, il nuovo arrivato ALFREDO Bryce (Eleazar Ortiz) troverà un grande “nemico” in RAMON Palacios (Juanma Navas).Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 22 luglio 2020Quest’ultimo sarà infatti il primo a rendersi conto del fatto che il marito di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sta cercando di truffare i vicini con l’affare legato agli investimenti finanziari nel Banco Americano e darà inizio ad una sorta di “guerra fredda” nei confronti del conoscente… Una Vita, news: Genoveva e ALFREDO riducono i vicini in miseria Se avete letto in precedenza i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che ... Leggi su tvsoap

AmorosoOF : #Karaoke è disco di platino! Io non so cosa dire... mi emoziono, sì, mi emoziono ancora... ed emozionarsi per una… - matteosalvinimi : Questa è la vita reale dei lampedusani. Una cosa è certa: con porti aperti e sbarchi triplicati siamo tornati ad es… - poliziadistato : #BorisGiuliano è uno di quei nomi che non si possono dimenticare, ucciso per aver dichiarato guerra alla mafia il… - CabiriaMinerva : @PierdoGuarnieri @brodinosauroo La butto là: sarà che a tutte quante è toccato avere queste conversazioni (e non so… - macknolty : RT @grupposupporto: oggi siamo qui per ricordarvi una Demet che mentre parla IN QUESTO MODO a delle fan lascia tutto non appena arriva lui,… -