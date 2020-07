Una politica estera ipocrita e confusa non può che danneggiare l'Italia (Di martedì 21 luglio 2020) Il Parlamento egiziano ha autorizzato il dittatore Al Sisi a intervenire militarmente in Libia contro il Governo di Tripoli di Al Serraj, sostenuto dalla Turchia. Avviene dopo che il Parlamento libico di Tobruk, da sempre fonte di legittimazione di Haftar, ha autorizzato gli egiziani a entrare in Libia, contro i turchi.Questa decisione fa cadere ogni residua ipocrisia della politica estera Italiana per quello che è un atteggiamento ondivago, schizofrenico, che rende il nostro Paese un interlocutore inaffidabile e sempre più irrilevante.Nello stesso giorno in cui il Parlamento di Tobruk votava a favore della richiesta invasione egiziana, arrivava a Roma il presidente di quel Parlamento, Aguila Saleh, terzo soggetto in lotta per il controllo del potere in Libia che, a quanto risulta, ha incontrato il presidente del Consiglio ... Leggi su huffingtonpost

luigidimaio : Da ieri le forze politiche di opposizione non fanno altro che diffondere una notizia falsa attaccando… - ilfoglio_it : Si diffonde il movimento anti 5G. Perché c’è chi tenta di leggere la complessità del reale con gli strumenti del pe… - M5S_Europa : Trattative #Consiglio: grazie al lavoro di #Conte i Paesi frugali hanno accettato una cifra consistente di sussidi… - TWBPnc1 : @ansia_tw @Ilconservator Avevi dei dubbi? Non è più una questione politica non avete ancora capito? - C3vLocke : @stefanobellelli @dottorpax ma il contesto politico non si limita ai politici. c'è chi vive di politica (la maggior… -

Ultime Notizie dalla rete : Una politica Una politica estera ipocrita e confusa non può che danneggiare l'Italia L'HuffPost Vertice Ue:Fraccaro,vince linea Italia,svolta storica Europa

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "L'accordo sul Recovery Fund segna un passaggio cruciale nella politica delle istituzioni comunitarie. Vince la linea dell'Italia che si e' battuta per una risposta all ...

Rapporto di intelligence British. La Russia è una minaccia per il Regno Unito

La Russia, i suoi servizi segreti e la sua capacità informatica rappresentano "una minaccia urgente" e una "questione di grave preoccupazione" per il Regno Unito. Queste le parole usate nell'atteso 'R ...

