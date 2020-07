Una foto per ogni tappa fino al via libera sul Recovery Fund – La gallery (Di martedì 21 luglio 2020) Il 17 luglio – primo giorno di vertice – il premier olandese Mark Rutte non ha fatto nessun passo indietro, insistendo con la richiesta di un’approvazione all’unanimità dei piani nazionali di riforma Al termine del primo giorno di vertice anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz aveva mostrato la sua contrarietà alla proposta sul Recovery Fund: 500 miliardi di aiuti a fondo perduto. Vienna in particolare non vuole che si crei «un’Unione dei debiti a lungo termine», aveva dichiarato Nel secondo giorno di vertice il presidente del Consiglio Charles Michel presenta una proposta con una riduzione dei sussidi da 500 a 450 miliardi. Mentre i trasferimenti a fondo perduto salgono da 250 a 300 miliardi L’Italia avanza una proposta per modificare il meccanismo che può fermare ... Leggi su open.online

