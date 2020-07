Un posto al sole: cosa scopre ALBERTO su Susanna e Nicotera? Anticipazioni (Di martedì 21 luglio 2020) Con la ripresa di Un posto al sole dopo la pausa per il Coronavirus, si è chiarita una trama che per alcuni fan era già bell’e sicura. E alla fine chi aveva pensato a “certi sviluppi” ha avuto ragione, a questo punto pensiamo di poterlo dire chiaramente visto che le nuove Anticipazioni sono abbastanza trasparenti a riguardo.Leggi anche: DAYDREAMER, Anticipazioni puntata di mercoledì 22 luglio 2020Andiamo con ordine. Assai gradualmente, ma in modo alquanto costante, abbiamo assistito nei mesi al nascere di una certa confidenza tra Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) ed Eugenio Nicotera (Paolo Romano), mentre parallelamente i rapporti di quest’ultimo con la moglie Viola (Ilenia Lazzarin) andavano sempre più deteriorandosi. Tale confidenza ... Leggi su tvsoap

