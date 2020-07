UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 22 luglio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 22 luglio 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2020Tra Mariella (Antonella Prisco) e Dolly (Lucianna De Falco) è forte tensione, ma una soluzione riuscirà forse a mettere tutti d’accordo! Viola (Ilenia Lazzarin), che sta per riprendere il suo lavoro di una volta, si imbatte in una vecchia conoscenza. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) intende far saltare l’accordo con i Cantieri, ma Filippo (Michelangelo Tommaso) è in profondo disaccordo con lui. Mariano (Lello Giulivo) continua a nascondersi, intanto per Alberto Palladini (Maurizio Aiello) le cose sembrano ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La trama di #domani, #22luglio - ciriacomerolli : Lo spaesamento: è quando pensi di trovarti in un luogo, e improvvisamente scopri che stai abitando altrove, che il… - Frances48545188 : @Nonha_stata Troppo sole, mettile in un posto dove prendono sole ma non tutto il giorno - marcorussodell3 : Tempi duri per la bella e dolce Clara.... #soap #unpostoalsole #anticipazionitv - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium online su @RaiPlay… -