Un Posto al Sole | anticipazioni oggi 21 luglio | Angela dispiaciuta!

anticipazioni "Un Posto al Sole", puntata del 21 luglio 2020. Che cosa vedremo nell'appuntamento su Rai 3 alle 20.10 circa? Preoccupata per Viola, Angela le fa un bel regalo di compleanno, ma la reazione della Bruni non è esattamente quella sperata… Sempre più in difficoltà nel dividersi tra Fabrizio e Roberto, per allentare le tensioni, Marina fa una proposta a Ferri che potrebbe rivelarsi un passo falso.

