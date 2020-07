UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: SANEM e CAN solo amici?La caccia a Tregara continua, intanto la confidenza tra Eugenio e Susanna non fa che crescere e qualcuno inizia a sospettare che tra di loro possa essere nato qualcosa. Rossella e Silvia, sotto pressione per motivi differenti, entrano in forte conflitto e così la madre ha modo di riflettere su molte cose. Proprio quando tutti gli ostacoli per il matrimonio di Guido e Mariella sembrano essere superati, spunta una nuova e insidiosa minaccia… Marina non sa se assecondare l’invito di Fabrizio o ascoltare Roberto Ferri. Filippo, messo in crisi dalle parole del padre, ha un confronto ... Leggi su tvsoap

