Un posto al sole anticipazioni 22 luglio 2020: l'arrivo di Dolly ha sconvolto gli equilibri (Di martedì 21 luglio 2020) Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 22 luglio 2020 su Rai3, il ritorno a sorpresa di Dolly ha creato parecchi problemi ma a tutto c'è una soluzione: anticipazioni. Un posto al sole torna mercoledì 22 luglio 2020 su Rai3 alle 20:45 e fin dalle anticipazioni dobbiamo tornare a fare i conti con il ritorno dell'impetuosa Dolly. Tra lei e Mariella, infatti, scoppiano le tensioni, ma forse c'è una soluzione che metterà tutti d'accordo. In procinto di riprendere il suo vecchio lavoro, Viola incrocerà una vecchia conoscenza. Roberto sembra ormai deciso a far saltare l'accordo con i Cantieri, ma Filippo non sembra pensarla allo ... Leggi su movieplayer

