Un personaggio gay nella serie tv turca: autorità dicono no alle riprese, Netflix la cancella (Di martedì 21 luglio 2020) Negare le riprese di una serie tv perché al suo interno c'è un personaggio gay: strano a dirsi nel 2020 eppure è così. E' accaduto in Turchia, dove Netflix aveva tutto pronto per far partire le riprese dello show If Only, annunciato il marzo scorso.Otto episodi per quello che era stato definito un "dramma relazionale" e che avrebbe dovuto avere al centro la storia di una donna, interpretata da Özge Özpirinçci (foto), sposata ma non felice. Grazie alla possibilità di viaggiare nel tempo, la protagonista sarebbe tornata al momento della proposta del marito: una sorta di "Sliding Doors" che avrebbe così raccontato la vita della protagonista se avesse rifiutato.Come detto, tutto era pronto per dare il via alle ... Leggi su blogo

GodneyBitch_ : @ironcladsatan16 È un dialogo di un personaggio di Queer As Folk, è una serie a tematica gay degli anni 2000? - bellicapelli15 : Un personaggio gay nella serie tv turca: autorità dicono no alle riprese, Netflix la cancella… - ilColibriLGBT : L'apparizione di un personaggio #gay in uno dei programmi più seguiti della #televisione di #Singapore dovrebbe ess… - Pairsonnalites : EIT | #Stigmabase — Turchia: 'Ankara censura personaggio gay', polemica Netflix - Uno di questi, secondo alcune… - pairsonnalitesF : APPIT — Turchia: 'Ankara censura personaggio gay', polemica Netflix: Turchia: 'Ankara censura personaggio gay', pol… -